Будапешт пытается влиять информационно не только на своих граждан, но и на украинцев Закарпатья. Об этом 24 каналу рассказал глава венгерской общины в Киеве Тибор Томпа.

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"Специфический" учебник

Глава венгерской общины Киева отметил, что в скандальном учебнике вообще нет упоминаний о том, что россия пошла войной против Украины.

Там речь идет о том, что украинцы с россиянами в Украине "спорят", что приводит к воинственным действиям. Там ни слова нет об агрессии россии, которая в 2014 году подло напала на Украину, аннексировала Крым и часть Донбасса. Это часть орбановской пропаганды,

– объяснил Томпа.

По его словам, такая пропаганда особенно интенсивно применялась в последние 4 – 5 лет.



"Орбан сегодня является "нерукоподатным" лидером и, к сожалению, вот такие штуки не случайны. Насколько я знаю, венгерский МИД пообещал украинским дипломатам, что они изменят текст учебника, но я мало в это верю", – добавил представитель венгерского меньшинства.

Предмет скандала. Накануне стало известно, что в Венгрии в школьном учебнике распространяется пропагандистские нарративы о войне в Украине. Мол, наше государство пытаются поделить США, Европейский Союз, а также россия. Его в Венгрии используют для преподавания школьного предмета для учащихся 8 класса.

Изменит ли Венгрия скандальный учебник: смотрите видео

В чем опасность для Украины

Томпа указал, что пропаганда Будапешта на сегодняшний день продуцирует угрозы, которые могут влиять на политическую ситуацию.

Эти нарративы влияют не только на венгров в Венгрии, но и на венгров Закарпатья, потому что через СМИ идет проорбановская пропаганда. Она влияет на повседневную жизнь закарпатских венгров, в частности в местных школах, где руководители заведений часто не знают украинского языка,

– рассказал Томпа.

В то же время он констатирует, что венгерские медиа покрывают почти все Закарпатье, пытаясь влиять на общественное мнение по разным политическим вопросам.



"Действительно массовое влияние эти медиа оказывают на так называемый "Притиснянский регион", где компактно проживают не только венгры. К сожалению, эта идеология влияет даже на этнических украинцев", – резюмировал собеседник.

Скандальный венгерский учебник: что известно

Государственный центр Венгрии разработал учебник по географии для 8-классников с российской пропагандой. Таким образом, страна хочет воспитать поколение, которое должно враждебно относиться к Украине.

Как отметил спикер МИД Олег Николенко, украинское ведомство не могло обойти вниманием учебник по географии. Он подчеркнул, что Украина требует отреагировать как можно скорее. В первую очередь, убрав из учебника по географии информацию, не имеющую ничего общего с правдой.

Директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский отметил, что не исключает, что автор этого материала, вероятно, не понимает украинского возмущения из-за идеологической заангажированности.

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