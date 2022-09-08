Безперечно, вагому роль у такій поведінці відіграли відсутність політичної опозиції та спонсорство кремля. Однак головна причина полягає в тому, що президент Віктор Орбан намагається просто врятувати себе, адже в Угорщини великі економічні проблеми. Про це 24 каналу розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський.

Зверніть увагу Угорщина може заблокувати продовження санкцій ЄС проти росії: там назвали умови – ЗМІ

В Орбана погані справи

"Не те щоб Угорщина дуже хоче насолити Україні, Орбан просто себе хоче врятувати. У нього дуже погані справи", – сказав Тужанський.

Сучасна Угорщина, пояснив міжнародник, у дуже поганому становищі – економічному та політичному. Тому Орбан намагається врятувати перш за все себе.

Виключивши російських олігархів з санкційних списків, він хоче зберегти російські гроші в себе в країні. Виступаючи проти російських санкцій, він хоче зберегти дуже вигідні для себе контракти на газ і нафту,

– зауважив Тужанський.

Зважаючи на ситуацію, угорський президент думає про лише себе. Безперечно, "погані справи" Орбана не до порівняння з реаліями України. Але його мотивацію важливо розуміти, зокрема тоді, коли ми залежатимемо від угорського рішення.

"Нагадаю, Угорщина все-таки підтримала надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу. Прийде час, і вони муситимуть голосувати за чи проти надання нам статусу члена. І нам треба буде угорців переконати, тому потрібно розуміти їхню мотивацію. Сподіваємося, до того часу вони вилікуються від російської залежності", – підсумував він.

Брехливі наративи про Україну в Угорщині – звідки вони беруться: дивіться відео