Відповідну заяву зробив Мікулаш Бек – міністр уряду Чехії з європейських питань. Він наголосив, що у ЄС ніколи не було та не буде єдності єдиного голосу. Водночас є єдність багатьох.
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Країни ведуть діалог. Іноді – сперечаються. Водночас, зрештою, вдається досягнути згоди у ключових питаннях.
За словами Бека, переговори у рамках ЄС – важкі. Часто їх можуть проводити багато країн.
Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви, і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю – чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу,
– заявив міністр уряду Чехії з європейських питань.
Угорщина змінила свою думку щодо санкцій
Журналіст Рікард Йозвяк заявив, що Угорщина раптом змінила думку та підтримає продовження санкції ЄС щодо росіян. Раніше країна вимагала виключити з санкційного списку трьох російських олігархів.
Водночас Йозвяк повідомив: "Здається, у нас угорський розворот".
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