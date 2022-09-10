Відповідну заяву зробив Мікулаш Бек – міністр уряду Чехії з європейських питань. Він наголосив, що у ЄС ніколи не було та не буде єдності єдиного голосу. Водночас є єдність багатьох.

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Країни ведуть діалог. Іноді – сперечаються. Водночас, зрештою, вдається досягнути згоди у ключових питаннях.

За словами Бека, переговори у рамках ЄС – важкі. Часто їх можуть проводити багато країн.

Та Угорщина, на мій погляд, пройшла довгий шлях до краю своєрідної прірви, і тепер вона має вирішити: відійти від цього краю – чи ризикнути й стрибнути, про наслідки чого я спекулювати не хочу,

– заявив міністр уряду Чехії з європейських питань.

Зверніть увагу! Угорщина – одна з двох країн ЄС, яка відмовилася надавати зброю Україні.

Угорщина змінила свою думку щодо санкцій

Журналіст Рікард Йозвяк заявив, що Угорщина раптом змінила думку та підтримає продовження санкції ЄС щодо росіян. Раніше країна вимагала виключити з санкційного списку трьох російських олігархів.

Водночас Йозвяк повідомив: "Здається, у нас угорський розворот".

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