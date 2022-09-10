Соответствующее заявление сделал Микулаш Бек – министр правительства Чехии по европейским вопросам. Он подчеркнул, что у ЕС никогда не было и не будет единства единого голоса. В то же время, есть единство многих.
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Страны ведут диалог. Иногда – спорят. В то же время удается добиться согласия по ключевым вопросам.
По словам Бека, переговоры в рамках ЕС – тяжелые. Часто их могут проводить многие страны.
Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края – или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу,
– заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам.
Венгрия изменила свое мнение по поводу санкций
Журналист Рикард Йозвяк заявил, что Венгрия вдруг изменила мнение и поддержит продление санкции ЕС в отношении россиян. Ранее страна потребовала исключить из санкционного списка трех российских олигархов.
В то же время Йозвяк сообщил: "Кажется, у нас венгерский разворот".
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