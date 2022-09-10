Соответствующее заявление сделал Микулаш Бек – министр правительства Чехии по европейским вопросам. Он подчеркнул, что у ЕС никогда не было и не будет единства единого голоса. В то же время, есть единство многих.

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Страны ведут диалог. Иногда – спорят. В то же время удается добиться согласия по ключевым вопросам.

По словам Бека, переговоры в рамках ЕС – тяжелые. Часто их могут проводить многие страны.

Но Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю своеобразной пропасти, и теперь она должна решить: отойти от этого края – или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я спекулировать не хочу,

– заявил министр правительства Чехии по европейским вопросам.

Обратите внимание! Венгрия – одна из двух стран ЕС, отказавшаяся предоставлять оружие Украине.

Венгрия изменила свое мнение по поводу санкций

Журналист Рикард Йозвяк заявил, что Венгрия вдруг изменила мнение и поддержит продление санкции ЕС в отношении россиян. Ранее страна потребовала исключить из санкционного списка трех российских олигархов.

В то же время Йозвяк сообщил: "Кажется, у нас венгерский разворот".

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