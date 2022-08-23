Страны Европейского Союза активно помогают Украине одолеть российских оккупантов не только мощными санкциями, но и оружием. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона сообщил о странах, пытающихся сохранять нейтралитет, передает 24 канал.

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Какие страны ЕС не захотели давать Украине оружие

По словам Дмитрия Кулебы, единственными странами, отказавшимися предоставлять Украине оружие для борьбы с российскими оккупантами, стали Австрия и Венгрия. В то время как некоторые страны ради предоставления ВСУ военной помощи даже вносят изменения в законодательство, Вена и Будапешт решили попытаться "сохранить нейтралитет".

За исключением Венгрии и Австрии как нейтральной страны, сейчас ни для одной страны Европы поставки оружия в Украину не являются табу, хотя были таковыми. Но вопрос не в том, что ЕС "против", вопрос в том, что когда страны "за", но в практической плоскости появляется много аргументов и дискуссий,

– сказал Кулеба.

Также он добавил, что как только в ЕС начинают возникать дискуссии, задерживающие передачу Украине оружия, наши дипломаты напоминают: любое промедление стоит жизни многим украинцам.

Вместе с тем то, как Европа открыла свои двери для беженцев из Украины, стало яркой демонстрацией того, что европейцам совсем небезразлична судьба нашего народа.

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