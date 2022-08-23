Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, существовал сценарий, при котором самолеты НАТО могли бы быть в небе над Украиной. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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При каком условии НАТО могло бы закрыть небо над Украиной

С первого дня полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину наше государство обращалось в НАТО с просьбой закрыть небо, чтобы оккупанты не могли бомбить наши города и бить по мирным жителям своими ракетами. Альянс отказал, но существовало условие, при котором небо могло бы быть закрытым.

Вот что по этому поводу рассказал глава МЗС Дмитрий Кулеба: Альянс мог патрулировать небо Украины до полномасштабного вторжения оккупантов, но этого не произошло. Что касается просьб Украины о закрытом небе уже после нападения, все понимали, что реализация этого сценария нереалистичная, но она ускорила реализацию другой помощи.

Мы должны были "качать" эту тему, она помогла ускорить принятие другого решения – поставки Украине современных систем ПВО,

– заявил Кулеба.

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