Своими соображениями по этому поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О том, что готовят оккупанты на День Независимости и почему все их планы терпят крах – читайте дальше.

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"россия в отчаянии готова устроить масштабные провокации на День Независимости", – предупреждают в Минобороны и Офисе Президента. В то же время эксперты уверяют, что никакого результата в продвижении россиянам это не даст. В частности, взрывы в Крыму уже наносят психологический удар по россиянам, которые начали готовить бомбоубежища, понимая, что это только начало. В Институте исследования войны уверяют, что российская армия вновь исчерпала свой частично восстановленный потенциал на Востоке, так что ближайшие месяцы не сможет продвигаться вперед. Вместе с тем Владимир Зеленский в последний раз предупредил россиян – если те устроят судилище над защитниками "Азовстали" в Мариуполе, о возможности переговоров можно забыть и Украина этот вопрос для себя закроет окончательно.

Итак, подробнее о том, что готовит россия и как это отразится на продолжении войны – дальше и поговорим.

Методы нацистов в российской имплементации: что кроется за "расследованием" убийства дугиной

россияне могут готовить масштабную ракетную атаку по территории Украины уже на День флага и День Независимости Украины – 23 и 24 августа. Известно, что кремль сосредоточил на территории беларуси, на аэродроме Зябровка, ряд вооружений, в том числе ракетные системы С-300 и С-400. В последние недели туда активно перебрасывали запасы ракет для таких установок.

Кроме того, Оперативное командование "Юг" сообщило, что в Черном море россия держит наготове пять носителей крылатых ракет типа "Калибр", суммарный залп которых составляет более 30 единиц. Известно, что около 15 кораблей находится на постоянном дежурстве за мысом Тарханкут. То есть россияне прячут свои корабли, чтобы по ним не попали ВСУ. Известно, что раньше оккупанты пытались не отгонять свои корабли далеко от побережья.

Более того, россияне уже даже идеологическое обоснование для массированной атаки создали – это убийство дочери идеолога путина, так называемого философа александра дугина. Ответственность за взрыв взяло на себя движение под названием "Народно-республиканская армия россии", якобы состоящее из противников путинского режима, призывавших к свержению власти кремлевского диктатора, в том числе насильственными методами.

Однако 22 августа в россии выдвинули собственную версию событий – взрывчатку в автомобиле с дочерью дугина якобы дистанционно взорвала украинка, недавно вместе с дочерью приехавшая в россию. В ФБС заявили, что женщина якобы приехала с 12-летней дочерью в россию месяц назад, устроила теракт и беспрепятственно уехала в Эстонию где якобы и скрывается.

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Дочь дугина в кремле сделали сакральной жертвой, которая должна оправдать продолжение войны в Украине, а особенно удары по Киеву и "центрам принятия решений". Мол, украинцы уже пришли в москву, так что нужно ответить массированными ракетными ударами по Киеву и других городах Украины. Впрочем, скрывается в этой лжи ФСБ и еще один опасный месседж.

Еще в начале второй мировой войны Гитлер объявил о необходимости окончательного решения "еврейского вопроса". За этой страшной дефиницией крылось то, что Германию и вообще Европу надо "освободить" от евреев. Во всех проблемах Германии винили именно их. Так что сейчас украинцам, которые находятся в россии, следует быть особенно осторожными, ведь фсб заявлением о том, что мол украинка с ребенком убила дочь дугина, будто намекает на то, что вынужденные беженцы с оккупированных территорий, которые приезжают в россию, могут быть опасными. Все. Это уже откровенное объявление охоты на украинцев, абсолютно ничем не отличающееся от методов Гитлера.

Отчаяние россиян: оккупанты паникуют после взрывов в Крыму

Мы с вами знаем, что украинцев не запугать даже ракетными атаками. Тем более что в Воздушных силах ВСУ уверяют, что готовы к любым сценариям. Однако все эти попытки запугивания украинцев – это уже откровенное отчаяние россиян, которые все больше паникуют из-за действий ВСУ. Дело в том, что Вооруженные Силы применяют свою стратегию ведения войны – уничтожить как можно больше врага дистанционно. Главное – сломать его психологически, чтобы враг панически боялся контранступа. Паника уже даже в Крыму. И это не преувеличение.

Вчера 21 августа в Крыму были слышны взрывы в разных уголках полуострова. Снова были взрывы возле аэродрома Бельбек, в Казачке, в районе Мыса Херсонес, также были взрывы в районе Севастополя, Бахчисарая и Новофедоровки. И каждый раз россияне уверяли, что на самом деле это работа ПВО, мол, ничего страшного, все защищены. Однако, как и с предыдущими версиями о нарушении противопожарной безопасности, так и с версией с работой ПВО начались проблемы. россияне уже сомневаются, что ПВО их прикроет. Поэтому накануне так называемый "губернатор Севастополя" михаил развожаев, который ранее просил не распространять видео с работой ПВО, наоборот попросил крымчан больше публиковать фото и видео с российской противовоздушной обороной в социальных сетях, чтобы россияне не сомневались.

Но успокоить испуганных крымчан теперь сложно. Похоже, что и россияне не слишком верят в свою ПВО. Оккупационные власти Севастополя начали проверку бомбоубежищ после серии взрывов, несмотря на заверения в надежности ПВО.

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И это только начало, ведь ВСУ активно реализуют свою стратегию, высоко оцениваемую на Западе. К примеру, издание The Guardians подробно описало панику, которую вызвали удары беспилотников по штабу черноморского флота россии в Севастополе. И тут у россиян должны возникнуть вопросы и к развожаеву, и к российскому руководству в целом: если они уверяют, что каждый раз во время "хлопка" в Крыму – это работа ПВО, то как так случилось, что обычный, не военный, а коммерческий китайский беспилотник остался незамеченным и попал в штаб чф? Следовательно, это психологически давит на россиян. Это и есть часть стратегии ВСУ.

российская ПВО ничего не стоит: крах россиян на фронте

ВСУ еще раз унизили россиян на Юге Украины, показывая чего стоят их системы ПВО. Накануне Вооруженные Силы Украины на Юге уничтожили 2 российские пусковые установки С-300, корпусную самоходную пушку "Гиацинт-С", самоходную гаубицу "Мста-С", радиолокационную станцию подсветки и наведения, мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М". То есть основные удары наносятся именно по тому, что является глазами оккупатов и защитой с неба. И, не исключено, что это работа именно специализированных противорадиолокационных ракет HARM, которые нам любезно предоставили партнеры и для использования которых модернизированы наши самолеты Миг-29. Кроме того, отмечается, что ВСУ "откорректировала пропускную способность Каховского моста". То есть нанесли удар.

Похоже, что ВСУ перешли от предупреждений к полному замыканию оккупантов на правом берегу Днепра в Херсонской области. Это еще больше удручает врага. Дело в том, что ВСУ отрезают логистику врага и доказывают, что все пути снабжения подкрепления россиян на Юге находятся под полным огневым контролем наших военных. После удара по Каховскому мосту, ВСУ сегодня ударили по Антоновскому мосту, после чего он стал полностью непригодным для перемещения. Конечно, оккупанты будут пытаться строить понтонные переправы, но ВСУ еще несколько месяцев назад на Донбассе показали, что с этими переправами случается – они просто уничтожаются.

К слову, уничтожают ВСУ врага в тылу не только на Юге. Местные жители временно оккупированного Донецка утром сообщили о взрыве, пожаре и детонации на очередном складе боеприпасов российской армии. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что были уничтожены не только боеприпасы, но и куча военной техники. То есть у россиян на Востоке тоже все очень плохо. В Институте исследования войны утверждают, что оккупанты в ближайшие месяцы так и не смогут выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции и не смогут захватить больше территории, если не случится чуда или масштабной провокации россии.

И вся проблема захватчиков в том, что они в очередной раз перемолотили кучу живой силы и снова исчерпали наступательный потенциал, поэтому снова могут объявить так называемую "оперативную паузу". Там уверяют, что оккупантам удалось вплотную приблизиться к Авдеевке и Бахмуту, но дальше продвигаться они не могут из-за отсутствия личного состава и неспособности превращать тактические достижения в оперативные успехи. Ведь еще в конце июля россиянам удалось захватить Новолуганскую и Углегорскую ТЭС к юго-востоку от Бахмута, правда после тактического ухода ВСУ, а также украинские укрепления вблизи шахты Бутовка вблизи Авдеевки. Однако дальше их продвижение остановилось. И то, что россияне тупые – это хорошо.

И главная проблема, как бы это парадоксально ни звучало по отношению к стране с населением 140 миллионов человек – это нехватка пушечного мяса. Поэтому россияне начали активнее бросать на войну жителей временно оккупированных территорий. Это происходит вместе с тем, что оккупанты вынуждены перебрасывать прямо с фронта солдат в защиту Крыма. И вот британская разведка сообщает, что россия все больше пытается мотивировать вспомогательные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе. Проще говоря, речь идет о местных мужчинах. Однако с этим есть большие проблемы, ведь боевики квазиреспублики на луганщине отказываются воевать, а объявить принудительную мобилизацию россиян путин боятся, потому что это покажет, что "король голый".

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Ядерный шантаж россиян – крах планов или попытка легитимизировать оккупантов

Кроме того, похоже, что шантаж вокруг Запорожской АЭС тоже провалился. По крайней мере, временно. россияне продолжают провокации на территории станции, и это все еще могут вызвать ядерную катастрофу. Однако этот вопрос уже вышел далеко за пределы Украины и обсуждается на самом высоком уровне. В частности, в Великобритании и США уже заявили, что в случае катастрофы НАТО должна расценить утечку радиации нападением на весь блок, ведь она поразит и граждан стран-членов Североатлантического Альянса.

Президент США Джо Байден с лидерами Франции, Германии и Великобритании обсудил важность защиты Запорожской АЭС в Украине. Все согласились с тем, что нужно сделать все, чтобы боевые действия не велись вокруг ЗАЭС. Они также рекомендовали Международному агентству по атомной энергии ООН посетить Энергодар, чтобы определить безопасность станции и ее работы. И тут стоит напомнить, что накануне Макрон звонил путину и тот якобы обещает допустить миссию МАГАТЭ на украинских условиях.

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Впрочем, это риск того, что путин явно мог выставить свои требования к Макрону в обмен на то, что россияне допустят миссию МАГАТЭ на ЗАЭС. И это может быть как требование склонить Киев к переговорам о прекращении огня, так и попытка легитимизировать присутствие российских войск на станции и достичь гарантий, что ВСУ не будут освобождать станцию от оккупантов. Это создаст им "островок безопасности" в Запорожской области.

Однако россияне в отчаянии могут пойти на роковой для себя шаг. Ведь Владимир Зеленский уже заявил, что переговоры возможны только после вывода российских войск из Украины.

Попытками "сломать" украинцев оккупанты поставят крест на переговорах

россияне не отказываются от своих планов попытаться сломать украинцев именно в День Независимости – их задачей является попытка унизить украинцев в этот важный день. Кроме вероятных ракетных атак, россияне готовят в Мариуполе еще и судилище над защитниками "Азовстали". В здании филармонии уже обустроили клетки прямо на сцене. По их логике, там должно состояться показательное судилище, якобы доказывающее факт существования нацистов.

Однако Владимир Зеленский твердо заявил – если судилище состоится, то это станет последней каплей и после этого Украина откажется от каких-либо переговоров с россиянами. Однако они кремлю нужны.

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