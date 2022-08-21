Олаф Шольц, Джозеф Байден, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон созвонились 21 августа. Также они обсудили поддержку Украины в защите от российской агрессии.
Reuters сообщает, что главы четырех государств отметили важность обеспечения безопасности ядерных объектов. Также они считают хорошим сигналом последние обсуждения с целью сделать миссию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС.
Четыре главы правительств согласились, что поддержка Украины в защите от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе,
– отметили на сайте канцлера Германии.