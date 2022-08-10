Об этом в комментарии журналистам рассказал представитель США со ссылкой на рассекреченные исследования об обучении.
Важно Арестович заявил, что россия получила беспилотники от Ирана: в планах запуск спутника-шпиона
Американские СМИ отмечают, что проведение россиянами тренировок с беспилотниками в Иране свидетельствует о том, что россия намерена приобрести системы.
В последние несколько недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче БпЛА из Ирана в россию,
– говорится в сообщении.
Что известно о передаче россии иранских беспилотников
В прошлом месяце CNN впервые сообщила, что российская делегация, по крайней мере, дважды посещала аэродром в центральном Иране с июня, чтобы проверить боевые беспилотники. Иран начал демонстрацию дронов Shahed-191 и Shahed-129 россии на аэродроме Кашан к югу от Тегерана в июне, сообщили представители США.
Оба типа беспилотников способны нести высокоточные ракеты. В июле Салливан заявил, что США полагают, что Иран намерен продать россии сотни беспилотников, которые страна-агрессор может использовать в войне в Украине.
Между тем, Украина просила США предоставить более мощные вооруженные беспилотники, такие как Gray Eagle, но Штаты не желали их предоставлять из-за опасений, что россия может расценить это как чрезмерную эскалацию.
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