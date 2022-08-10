Об этом в комментарии журналистам рассказал представитель США со ссылкой на рассекреченные исследования об обучении.

Важно Арестович заявил, что россия получила беспилотники от Ирана: в планах запуск спутника-шпиона

Американские СМИ отмечают, что проведение россиянами тренировок с беспилотниками в Иране свидетельствует о том, что россия намерена приобрести системы.

В последние несколько недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче БпЛА из Ирана в россию,

– говорится в сообщении.

Что известно о передаче россии иранских беспилотников

В прошлом месяце CNN впервые сообщила, что российская делегация, по крайней мере, дважды посещала аэродром в центральном Иране с июня, чтобы проверить боевые беспилотники. Иран начал демонстрацию дронов Shahed-191 и Shahed-129 россии на аэродроме Кашан к югу от Тегерана в июне, сообщили представители США.

Оба типа беспилотников способны нести высокоточные ракеты. В июле Салливан заявил, что США полагают, что Иран намерен продать россии сотни беспилотников, которые страна-агрессор может использовать в войне в Украине.

Обратите внимание! Представители США также утверждали, что растущие отношения между Ираном и россией являются примером того, почему США должны сохранить свое присутствие и влияние на Ближнем Востоке.

Между тем, Украина просила США предоставить более мощные вооруженные беспилотники, такие как Gray Eagle, но Штаты не желали их предоставлять из-за опасений, что россия может расценить это как чрезмерную эскалацию.