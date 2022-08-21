Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ
В Энергоатоме рассказали подробности обстрелов Запорожской АЭС и разрушений, нанесенных российскими оккупантами. Захватчики начали систематически обстреливать ЗАЭС в августе.
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Сообщается, что 5 августа в результате атаки российских военных на одном из энергоблоков ЗАЭС сработала аварийная защита. В результате один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.
При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность,
– говорится в сообщении.
Еще один обстрел ЗАЭС произошел 6 августа, из-за чего на ЗАЭС были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки сухого хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.
"11 августа оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. 13 августа повреждено также открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750)", – сообщили в Энергоатоме.
Предварительный обстрел ЗАЭС произошел 20 августа, в результате чего повреждена одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки. Как отметили в Энергоатоме, в здании выбиты окна.
Что происходит на ЗАЭС
- российские военные 4 марта захватили Энергодар и оккупировали Запорожскую АЭС, устроив стрельбу на атомной станции. В августе ситуация на ЗАЭС стала очень напряженной.
- россияне постоянно обстреливают атомную станцию. В начале месяца были зафиксированы "прилеты" возле промышленной площадки ЗАЭС и возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.
- Кроме того, при обстреле российские военные едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива и в энергоблок на ЗАЭС.
- В ГУР МО предупреждают, что оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС. Недавно россияне неожиданно объявили "выходной" на станции. Также в разведке сообщали, что оккупанты выводят свою технику из Энергодара.
- Украина обратилась к МАГАТЭ и ООН с просьбой отправить миссию на Запорожскую АЭС. В Киеве отмечают, что любая миссия на ЗАЭС может попасть только через территорию, которую контролирует Украина.
- Заметим, что россия открыто угрожает взорвать Запорожскую АЭС. оккупанты заминировали атомную станцию.
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