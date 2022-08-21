Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ

В Энергоатоме рассказали подробности обстрелов Запорожской АЭС и разрушений, нанесенных российскими оккупантами. Захватчики начали систематически обстреливать ЗАЭС в августе.

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Сообщается, что 5 августа в результате атаки российских военных на одном из энергоблоков ЗАЭС сработала аварийная защита. В результате один из трех работающих энергоблоков теперь отключен.

При обстреле серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус. Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность,

– говорится в сообщении.

Еще один обстрел ЗАЭС произошел 6 августа, из-за чего на ЗАЭС были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки сухого хранилища отработанного ядерного топлива ЗАЭС.

"11 августа оккупанты обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции. 13 августа повреждено также открытое распределительное устройство 750 кВ (ВРП-750)", – сообщили в Энергоатоме.

Предварительный обстрел ЗАЭС произошел 20 августа, в результате чего повреждена одна из переходных галерей, по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки. Как отметили в Энергоатоме, в здании выбиты окна.

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