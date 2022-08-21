Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин

В Енергоатомі розповіли подробиці обстрілів Запорізької АЕС та руйнування, які завдали російські окупанти. Загарбники почали систематично обстрілювати ЗАЕС у серпні.

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Повідомляється, що 5 серпня внаслідок атаки російських військових на одному з енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист. Унаслідок цього один із трьох працюючих енергоблоків тепер відключений.

Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека,

– йдеться у повідомленні.

Ще один обстріл ЗАЕС відбувся 6 серпня, через що на ЗАЕС було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС.

"11 серпня окупанти обстріляли пожежну частину, розташовану за територією ЗАЕС і призначену для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції. 13 серпня пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій 750 кВ (ВРП-750)", – повідомили в Енергоатомі.

Попередній обстріл ЗАЕС відбувся 20 серпня, внаслідок якого пошкоджень зазнала одна з перехідних галерей, якою персонал іде зі спецкорпусів до енергоблоків. Як зазначили в Енергоатомі, в будівлі вибиті вікна.

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