Де розташовані Енергодар та ЗАЕС

Місто Енергодар розташоване на сході Запорізької області на лівому березі Каховського водосховища Дніпра, пише 24 канал. До вторгнення росії в Енергодарі проживало близько 50 тисяч людей.

До теми Небезпека різко зросла, – експерт з атомної енергетики про неконтрольовану ситуацію на ЗАЕС

російські військові 4 березня захопили Енергодар, хоча жителі міста вийшли на вулиці на знак протесту проти окупації. З Енергодара в останні тижні росіяни обстрілюють місто Нікополь, яке на правому березі Каховського водосховища.

Де розташований Енергодар: дивіться на карті

Поблизу Енергодара на березі Каховського водосховища розташована найбільша у Європі атомна станція – Запорізька АЕС, яку в березні захопили окупанти. Під час захоплення ЗАЕС російські військові обстріляли територію атомної станції.

У серпні ситуація на ЗАЕС стала вкрай напруженою, оскільки росіяни обстрілюють атомну станцію. Було зафіксовано "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

Також російські військові ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива та в енергоблок на ЗАЕС.

В українській розвідці попереджають, що окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС. росіяни оголосили несподіваний "вихідний" на станції. Також в ГУР МО заявили, що окупанти виводять свою техніку з Енергодара.

Зауважимо, що після того, як росіяни окупували ЗАЕС, на станцію відправили персонал росатома. Окрім того, росіяни замінували ЗАЕС і погрожують її підірвати.

Україна звернулася до МАГАТЕ та ООН з проханням відправити місію на Запорізьку АЕС.

Де розташований Енергодар: дивіться на карті

Важливо – що буде, якщо росія зупинить роботу ЗАЕС: дивіться відео