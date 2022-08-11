Основные нарративы кремлевской пропаганды по обстрелам ЗАЭС 24 каналу передали собственные источники в спецслужбах. Разоблачаем ложь россии и опровергаем фейки оккупантов дальше в материале.

Читайте также Из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС работает с рисками утечки водорода и распыления радиации

россия зеркально обвиняет во всем Украину

Украина чуть ли не с первого дня полномасштабного вторжения россии призывает мировое сообщество зафиксировать, что страна-агрессор является государством-спонсором терроризма и устраивает геноцид украинского народа. Пытаясь нивелировать факты совершенных преступлений, кремль действует зеркально – обвиняет во всем Украину.

Так, пропагандисты сейчас распространяют нарратив, что это наше государство терроризирует собственные территории, а не россия. Одним из примеров теракта, якобы со стороны ВСУ, они называют как раз обстрелы Запорожской АЭС. Подобную технологию пропагандисты применяли и после убийства россиянами украинских военнопленных в Еленовке.

Однако есть немало фактов того, что именно россия стреляет по атомной электростанции – в частности, видео, опубликованное жителями Энергодара. В нем слышно, как производится запуск снарядов, и буквально через несколько секунд после этого раздаются взрывы.

Это подтверждает, что обстрелы ведутся в непосредственной близости к месту удара, то есть производят именно российские оккупанты. Кроме того, именно россию, а не Украину, цивилизованные страны уже признают государством-спонсором терроризма.

На тему "Тут будет российская земля или выжженная пустыня": командир врага на ЗАЭС шокировал заявлением

МАГАТЭ и ООН

Кремль заявляет, что россия настаивает на скорейшей инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС. Оккупанты даже созвали Совбез ООН, куда пригласили гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Пропагандисты врут, что в июне допуск на станцию международных специалистов сорвала Украина. Винят в "саботаже" инспектирования вместе с тем и секретариат ООН.

Однако ранее именно Украина обратилась в МАГАТЭ и ООН с призывом срочно направить миссию на Запорожскую АЭС. Ведь официальный Киев понимает, к какой катастрофе могут привести удары оккупантов по объекту. Вместе с тем, еще 29 июня в МАГАТЭ заявили, что потеряли связь с системами на ЗАЭС, которую на тот момент более 4 месяцев контролировали именно россияне.

Обратите внимание россия использует АЭС, чтобы сыграть на страхе Запада перед ядерной катастрофой, – ISW

Реакция G7

Ударами по Запорожской АЭС россияне не только пытаются дискредитировать ВСУ, но и "легитимизировать" оккупацию украинских территорий. Главы МИД G7 10 августа призвали россию немедленно передать ЗАЭС под контроль Украины.

Так, пропагандисты теперь распространяют нарратив, что такой призыв стран G7 якобы "абсурден". Ссылаясь на обстрелы ЗАЭС вроде бы со стороны ВСУ, кремлевские посипаки пытаются указать на "безответственность" Киева, а значит, "легитимизировать" свое присутствие в украинском Энергодаре.

Ответ Центра противодействия дезинформации

В Центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, почему россия использует Запорожскую атомную электростанцию как "ядерный щит" :

4 марта ЗАЭС и Энергодар захватили российские войска.

Оккупанты превратили территорию атомной электростанции в военный объект, где находится около 500 российских солдат, тяжелая техника, танки и взрывчатка.

Для усиления страха в Европе по поводу вероятности ядерной катастрофы и уменьшения желания западных государств оказывать военную помощь Украине, оккупанты демонстративно совершают обстрелы с территории АЭС по мирным украинским городам.

россия отказывается от проверки состояния ЗАЭС МАГАТЭ. В настоящее время станция вышла из-под контроля МАГАТЭ, что вызвало обеспокоенность мирового сообщества.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия отметил, что армия оккупантов использует ЗАЭС как "живой щит" для обстрелов украинцев.

россия осознает, что ВСУ "не могут и не будут стрелять в ответ", чтобы на АЭС не произошла авария.

путин лично грозит ужасающими последствиями странам, поддерживающим Украину.

Действия российских ядерных террористов на ЗАЭС представляют беспрецедентную угрозу ядерной безопасности Украины, Европы и всего мира, ведь кроме ядерных установок под угрозой остаются 174 контейнера отработанного ядерного топлива в хранилище возле ЗАЭС.

В случае аварии радиоактивные воды попадут в Черное и Средиземное море.

Ядерный шантаж россии требует реакции МАГАТЭ, международного сообщества и принятия мер по скорейшему освобождению станции.

Важно Оккупанты снова обстреляли Запорожскую АЭС: что там происходит и какой радиационный фон

Как россия терроризирует мир своим присутствием на ЗАЭС: смотрите видео

Вас может заинтересовать – Зеленский предостерег Европу о ядерной катастрофе из-за ЗАЭС: смотрите видео