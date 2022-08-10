Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал . Заседание якобы должно состояться 11 августа.

Обратите внимание, что эксперты ISW 8 августа рассказали о том, что захватчики свозят свою технику в ядерные реакторы . Они знают, что на самом деле украинские военные не будут готовить по крупнейшему ядерному объекту Европы, поэтому используют ЗАЭС как ядерный щит.

К теме Россия использует ЗАЭС как оружие для ведения войны, – сенатор Франции призвал ООН реагировать

Россия хочет созвать Совбез ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подтвердил, что страна-террористка пригласила на 11 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН. оккупанты снова обвиняют Украину в обстрелах Запорожской АЭС. По словам россиянина, эта тема якобы "заслуживает пристрастного разговора с коллегами по Совбезу".

полянский, по уже всем знакомой методике кремля, рассказывает о мифических "украинских провокациях". Примечательно, что он говорит об этом в то время, когда российские захватчики минуют территорию ЗАЭС и обстреливают позиции ВСУ, понимая, что не получат ответного удара.

Кроме этого, россияне зовут на заседание Совбеза гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Напомним, что он недавно, после обстрела станции россиянами, рассказал, что угроза из-за действий оккупантов на Запорожской АЭС очень серьезна. Ведь вероятная катастрофа может угрожать не только Украине, но и миру.

В то же время, в России продолжают пытаться убедить международное сообщество, что эти атаки осуществили ВСУ. Пропагандисты извращают заявление Гросси вверх дном, чтобы держать граждан страны-террористки в информационном вакууме, поощряя их поддерживать "спецоперацию" и безумные действия оккупантов в Украине.

Любопытно! Недавно корреспондент 24 канала из Запорожья рассказал, что оккупанты обвиняют ВСУ в обстреле ЗАЭС, чтобы подорвать доверие Запада и остановить всю военную помощь для Украины. Однако всем вполне понятно, что россияне сами устроили вблизи атомной электростанции. Пропаганду кремля распространяет запорожский сепаратист владельца, который в 2014 году рассказывал бред, что украинцы убивают снегуров, потому что они красные , а синичек кормят, потому что те сине-желтые.

Узнайте больше – оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: смотрите видео