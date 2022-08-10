Про це повідомили у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Засідання нібито повинне відбутися 11 серпня.

Зауважте, що експерти ISW 8 серпня розповіли про те, що загарбники звозять свою техніку до ядерних реакторів. Вони знають, що насправді українські військові не гатитимуть по найбільшому ядерному об'єкту Європи, тож використовують ЗАЕС як ядерний щит.

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росія хоче скликати Радбез ООН

Перший заступник постійного представника росії при ООН дмітрій полянскій підтвердив, що країна-терористка запросила на 11 серпня проведення засідання Ради Безпеки ООН. Окупанти знову звинувачують Україну в обстрілах Запорізької АЕС. За словами росіянина, ця тема буцімто "заслуговує на упереджену розмову з колегами по Радбезу".

полянскій, за вже всім знайомою методичкою кремля, розповідає про міфічні "українські провокації. Цікаво, що він говорить про це у той час, коли російські загарбники мінують територію ЗАЕС та обстрілюють позиції ЗСУ, розуміючи, що не отримають удару у відповідь.

Окрім цього, росіяни кличуть на засідання Радбезу гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Нагадаємо, що він нещодавно, після обстрілу станції росіянами, розповів, що загроза через дії окупантів на Запорізькій АЕС є дуже серйозною. Адже ймовірна катастрофа може загрожувати не лише Україні, але й світові.

Водночас у росії продовжують намагатися переконати світ, що ці атаки здійснили ЗСУ. Пропагандисти перекручують заяву Гроссі догори дриґом та продовжують тримати громадян країни-терористки в інформаційному вакуумі, заохочуючи їх підтримувати "спецоперацію" та божевільні дії окупантів в Україні.

Цікаво! Нещодавно кореспондент 24 каналу із Запоріжжя розповів, що окупанти звинувачують ЗСУ в обстрілі ЗАЕС, щоб підірвати довіру міжнародної спільноти та зупинити усю військову допомогу для України. Однак усім цілком зрозуміло, що росіяни самі вгатили поблизу атомної електростанції. Пропаганду кремля поширює запорізький сепаратист володя, який у 2014 році розповідав маячню, що українці вбивають снігурів, бо вони червоні, а синичок годують, бо ті – синьо-жовті.

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