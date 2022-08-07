россия пытается предотвратить поставки оружия для Украины

Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW). Оккупанты используют Запорожскую АЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада относительно ядерной катастрофы в Украине.

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Таким образом россия пытается подорвать желание Запада оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению.

россияне используют Запорожскую АЭС как ядерный щит для предотвращения ударов Украины по российской силе и технике.

Аналитики ISW со ссылкой на российское оппозиционное издание сообщили, что оккупанты хранят взрывчатку и мины на ЗАЭС и вокруг нее. россияне, вероятно, заминировали часть станции.

Кроме того, армия агрессора также может обстреливать украинские позиции ракетами с территории или вблизи ЗАЭС.

Какова ситуация на ЗАЭС

россия весной захватила Запорожскую АЭС в Энергодаре. В пятницу, 5 августа, оккупанты дважды открыли огонь в сторону ЗАЭС. Первый обстрел произошел после 14 часов. Оккупанты стреляли в сторону Запорожской АЭС, в результате чего было зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС.

Во время вечерних обстрелов по Запорожской АЭС также было зафиксировано три "прилета". Оккупанты попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.

Обстрел оккупантов серьезно повредил азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Сообщается, что есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Взрывы в Энергодаре звучали и в субботу, 6 августа. В Энергоатоме заявили, что целью артиллерийских обстрелов ЗАЭС со стороны оккупантов является уничтожение ее инфраструктуры и обесточивание Юга Украины.

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