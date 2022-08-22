Такое заверение 21 августа высказал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.
Обращение Владимира Зеленского за 21 августа: смотрите видео
В сети и СМИ появляется все больше сообщений, что россияне хотят провести в Мариуполе "суд" над защитниками "Азовстали". Если оккупанты сделают это судилище, то кремль полностью отрежет себе даже возможность переговоров.
Такое заверение 21 августа высказал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.