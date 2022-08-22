Таке запевнення висловив 21 серпня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.

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Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала,

– акцентував український лідер.

Звернення Володимира Зеленського за 21 серпня: дивіться відео