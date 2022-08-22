Зеленський зауважив, що наближається час головного свята для України: Дня Незалежності. Український лідер наголосив: російські окупанти точно не чекали, що цей тиждень буде таким, інформує 24 канал.

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Президент наголосив: загарбники й уявити не могли, що через пів року такої жорсткої війни українці на своїй землі та у своїй столиці відзначатимуть свою незалежність. Однак це так.

Зеленський заявив, що незалежність України нікому не зламати та нікому не відібрати. Всі українці це знають та відчувають. Абсолютна більшість українців не сумніваються, що вдасться дійти до перемоги України.

Ми об'єднані, ми впевнені в собі зараз найбільше за багато-багато десятиліть. І в цьому – одна з основ нашої міцності, нашої сили,

– наголосив президент.

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