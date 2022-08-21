російські окупанти мріяли захопити Україну за кілька днів. Воїни ЗСУ поламали усі плани окупантів, й тепер захопити площі наших міст може лише горіла російська техніка.
Читайте до теми Все, як хотіли в кремлі: ексклюзивний фоторепортаж "параду" знищеної техніки росіян у Києві
Парад знищеної техніки росіян у столиці
У Києві відбулася демонстрація знищеної техніки російських окупантів. У росіян був інший план, але воїни ЗСУ внесли в нього дуже серйозні корективи.
Президент Володимир Зеленський поширив відео з параду техніки окупантів.
"Парад"» російської техніки в Україні може бути лише таким,
– написав глава держави.
Відео параду трофейної техніки ворога:
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також не оминув такої гучної події в центрі столиці.
Вбивці, терористи і злочинці, яких принизили ЗСУ. Це все про росію і їх "Київ за 3 дні",
– написав Єрмак.
Війна росії з Україною: останні новини
- У Севастополі пролунав потужний вибух. Окупанти заявили, що це не "бавовна", а робота їхнього ППО, ефективність якої вони ніяк не можуть довести.
- росіяни знову обстріляли Харків. Відомо, що виникла пожежа у Київському районі міста.
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