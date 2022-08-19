Стало відомо, що воно має відбутися в окупованому Маріуполі 24 серпня. Під час цього злочину може статися теракт.

До теми росіяни готують шабаш на 24 серпня, – Бойченко про судилище над полоненими у Маріуполі

Пропагандисти, "свідки" й клітки на сцені

Інформацію про теракт дізнались наші розвідники. За їх даними, на День Незалежності України окупанти планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

Загарбники терміново переобладнують для цього філармонію в Маріуполі, яка ще вціліла. На сцені закладу монтують залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Зауважимо, що раніше про клітки вже повідомляли в міськраді Маріуполя. Також окупанти зводять кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням.

Ба більше, щоб все виглядало нібито "легітимно", вони готують спеціально навчених "свідків" та завозять російських пропагандистів.

Наші розвідники кажуть, що за одним із можливих сценаріїв, вони можуть вдарити по приміщенню ракетою точково. Якщо це станеться, то вони спробують традиційно перекласти провину за скоєний злочин на Україну.

Що відомо про "судилище"

Українська розвідка пояснювала, що судилище, яке готують російські окупанти над українськими військовими у Маріуполі, має на меті залякати українців. Також росіяни чинять моральний тиск на українських захисників, які перебувають в полоні, а також на все українське суспільство та рідних захисників.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко казав, що це парадоксально, що металеві камери встановили саме у Маріупольській філармонії. Адже раніше окупанти разом із владою російського Санкт-Петербурга заявляли про плани відремонтувати цю будівлю. Мовляв, це найбільша культурна споруда міста.

Радник очільника Маріуполя наголошував, що приміщення місцевої філармонії сильно охороняється. росіяни анонсували, що вона стане заміною драмтеатру, який було знищено. Однак наразі там є лише клітки.

Що кажуть про клітки в Офісі Президента: дивіться відео