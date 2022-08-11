Аби хоч якось "легалізувати" свій злочин, росіяни намагаються надати йому вигляд Ньюнбергського процесу. Для цього вони залучили міжнародних арбітрів. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

До теми Філармонія в Маріуполі – це і є вся суть росії та її окупації, – Андрющенко

За словами Андрющенка, щоб зрозуміти, хто такі міжнародні арбітри, ми можемо подивитися на "міжнародну комісію", яка зараз перебуває в Оленівці. Це представники Сирії, Північної Кореї, Еритреї та інших диктаторських країн. Там навіть росіян немає і не буде.

Цього їм достатньо, аби казати, що це – міжнародний процес, тож вони там ні до чого,

– зауважив він.

окупанти готуються, але бояться

Радник очільника Маріуполя наголосив, що приміщення місцевої філармонії сильно охороняється. росіяни анонсували, що вона стане заміною драмтеатру, який було знищено. Однак наразі там є лише клітки.

"Вони готуються. Дата не озвучується. День Незалежності, звісно, розглядається. Але цілком можливе і зміщення дати. Ми думаємо, що вони не просто ще не вирішили, а вони дуже бояться", – припустив Андрющенко.

Річ у тім, що бойовики держави-агресорки враховують спротив, який є у Маріуполі. Тож вони дуже бояться, що полк захисників "Азовсталі" у якийсь спосіб потрапить до Маріуполя, щоб визволити своїх побратимів, або принаймні зірвати цей "суд".

Я впевнений, що ми почуємо дати за день – два до того, як вони почнуть транслювати цей воєнний злочин у прямому етері,

– резюмував радник мера Маріуполя.

Що відомо про так званий "трибунал": коротко

окупанти анонсували судилище над захисниками "Азовсталі". У мережі з'явилися фото готових камер для страти, які окупанти встановили у маріупольській філармонії.

Рідні бійців полку Дениса Прокопенка відреагували на моторошні кадри та звернулися до президента. Вони наголосили, що права військовополонених гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року, а усі показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам.

Радник голови ОП закликав ООН та МКЧХ відреагувати на жахливий злочин, який розробляють росіяни. Вони мають зробити рішучу заяву щодо "трибуналу в клітках", аби відновити повагу до цих абревіатур.

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