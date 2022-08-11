Чтобы хоть как-то "легализовать" свое преступление, россияне пытаются придать ему вид Ньюнбергского процесса. Для этого они привлекли международных арбитров. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

К теме Филармония в Мариуполе – это и есть вся сущность россии и ее оккупации, – Андрющенко

По словам Андрющенко, чтобы понять, кто такие международные арбитры, мы можем посмотреть на "международную комиссию", которая сейчас находится в Еленовке. Это Сирия, Северная Корея, Эритрея и другие диктаторские страны, даже россиян там нет и не будет.

Этого им достаточно, чтобы говорить, что это международный процесс и они там ни при чем,

– заметил он.

Оккупанты готовятся, но боятся

Советник главы Мариуполя подчеркнул, что помещение местной филармонии сильно охраняется. россияне анонсировали, что она станет заменой уничтоженного драмтеатра. Однако там есть только клетки.

"Они готовятся. Дата не озвучивается. День Независимости, конечно, рассматривается. Но вполне возможно и смещение даты. Мы думаем, что они не просто не решили, а они очень боятся", – предположил Андрющенко.

Дело в том, что боевики государства-агрессора учитывают сопротивление, которое есть в Мариуполе. Поэтому они очень боятся, что полк защитников "Азовстали" каким-то образом попадет в Мариуполь, чтобы освободить своих собратьев, или, по крайней мере, сорвать этот "суд".

Я уверен, что мы услышим даты за день – два до того, как они начнут транслировать это военное преступление в прямом эфире,

– резюмировал советник мэра Мариуполя.

Что известно о так называемом "трибунале": коротко

Оккупанты анонсировали судилище над защитниками "Азовстали". В сети появились фото готовых камер для смертной казни, которые оккупанты установили в мариупольской филармонии.

Родные бойцов полка Дениса Прокопенко отреагировали на жуткие кадры и обратились к президенту. Они подчеркнули, что права военнопленных гарантируются Женевскими конвенциями 1949 года, а все показательные шоу с судами и трибуналами полностью противоречат общепризнанным международным законам.

Советник главы ОП призвал ООН и МККК отреагировать на ужасное преступление, которое разрабатывают россияне. Они должны сделать решительное заявление относительно "трибунала в клетках", чтобы восстановить уважение этих аббревиатур.

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