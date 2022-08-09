Загарбники підготували для полонених українських військових клітки. До "трибуналу" готуються у тимчасово окупованому Маріуполі.

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В Асоціації родин захисників "Азовсталі" прокоментували підготовку окупантів до "трибуналу в клітках"

Рідні захисників "Азовсталі" розповіли, що останню добу мережу сколихнула новина про підготовку росіян до проведення "міжнародного" трибуналу над бійцями полку Прокопенка, які захищали Маріуполь.

Спершу окупанти продемонстрували металеві клітки у маріупольській філармонії. Однак згодом інформацію про підготовку до показового судилища підтвердив і так званий "голова" квазіреспубліки на Донбасі дєніс пушилін.

В Асоціації родин захисників "Азовсталі" наголосили, що у квазіреспубліці неможливе проведення "міжнародного" трибуналу, адже її визнали лише такі ж псевдодержави як Абхазія та Південна Осетія.

Готується пропагандистське шоу, і де б воно не було – в Донецьку чи Маріуполі, воно не буде визнано ніким притомним у світі,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, інші держави, тим паче ніким не визнані квазіреспубліки, не можуть судити військовослужбовців ЗСУ, які виконували визначені державою і законом обов'язки на території України.

"Такий "трибунал" не матиме жодної сили в правовому полі України", – наголосили в Асоціації.

Рідні бійців зауважили, що загалом права військовополонених гарантуються Женевськими конвенціями 1949 року. Тож будь-які посягання на людську гідність бійців, які потрапили в полон, заборонені, як і їхнє засудження чи застосування покарання без попереднього рішення законного суду.

"Отже, всі ці показові шоу з судами та трибуналами абсолютно суперечать загальновизнаним міжнародним законам про поводження з військовополоненими", – додали в Асоціації.

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Рідні захисників звернулися до президента

Асоціація родин захисників "Азовсталі" звернулася до президента Володимира Зеленського та всіх міжнародних організацій, зокрема гарантів безпеки бійців – Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. Рідні військових просять їх втрутитися у цей театр абсурду, засудити та завадити проведенню фейкових трибуналів, які загрожують бійцям полку Прокопенка.

"Всіх небайдужих закликаємо перевіряти інформацію, яку ви поширюєте, та не вестися на гучні пости з фейковою інформацією. Наш ворог підступний – всі вкиди він робить з метою подальшої дискредитації полку Прокопенка і введення аудиторії у свою підлу оману", – заявили в Асоціації.

Там додали, що 8 серпня допис з подібною неправдивою інформацією зібрав понад 170 тисяч вподобань в інстаграмі.

"Водночас реальні новини про захисників "Азовсталі" не збирають і десятої частини такої підтримки", – зауважили рідні бійців.

Тому в Асоціації закликали українців пам'ятати про медіагігієну та шукати правду лише в надійних джерелах.

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