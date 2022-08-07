Акції тривали 7 серпня. Також люди виходять на вулиці різних міст Європи.
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Рідні захисників "Азовсталі" вийшли на акції
Заходи організували у понад 10 містах України. Зокрема, люди вийшли на вулиці в:
- Києві;
- Житомирі;
- Рівному;
- Івано-Франківську;
- Запоріжжі;
- Черкасах;
- Тернополі;
- Львові;
- Чернігові;
- Кривому Розі;
- Хмельницькому;
- Дніпрі.
Учасники заходів наполягають, аби ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виконали гарантії, які вони давали, коли захисники виходили з "Азовсталі", та відвідали колонію в Оленівці й проінспектували умови утримання та стан здоров'я військовополонених,
– мовиться в повідомленні.
Рідні також пригадали, що:
- російська сторона відмовила міжнародним організаціям у цих запитах;
- така відмова порушує положення Женевської конвенції.
"Ця нахабність країни-агресора і її відмова від будь-яких законів ведення війни має бути негайно засуджена світом!" – закликали захисники.
Рідні захисників "Азовсталі" вийшли на мітинги: дивіться відео
Останні новини щодо захисників "Азовсталі": коротко
- 5 серпня десятки дружин і рідних оборонців "Азовсталі" вийшли на акцію протесту у Львові. Вони звернулися до світу й закликали визнати, що росія є країною-терористкою.
- Наприкінці липня стало відомо, що росія не пустила Червоний Хрест до місця трагедії у колонії в Оленівці.
- Варто пригадати, що 29 липня росія заявила про обстріл табору військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці. Внаслідок теракту загинули орієнтовно 50 українських військових, ще орієнтовно 130 – поранені. Проте списки можуть бути неточними.
- У приміщенні перебували захисники Маріуполя з "Азовсталі", яких мали обміняти. Безпеку полонених гарантували ООН та Червоний Хрест.
- Хоча останній згодом заявив, що не гарантував та не може забезпечити безпеку захисників "Азовсталі" у російському полоні.
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