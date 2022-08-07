Акции состоялись 7 августа. Также люди выходят на улицы разных городов Европы.
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Родные защитников "Азовстали" вышли на акции
Мероприятия организовали более чем в 10 городах Украины. В частности, люди вышли на улицы в:
- Киеве;
- Житомире;
- Ровно;
- Ивано-Франковске;
- Запорожье;
- Черкассах;
- Тернополе;
- Львове;
- Чернигове;
- Кривом Роге;
- Хмельницком;
- Днепре.
Участники мероприятий настаивают, чтобы ООН и Международный комитет Красного Креста выполнили гарантии, которые они давали, когда защитники выходили из "Азовстали", и посетили колонию в Еленовке и проинспектировали условия содержания и здоровья военнопленных,
– говорится в сообщении.
Родные также напомнили, что:
- российская сторона отказала международным организациям в этих запросах;
- такой отказ нарушает положения Женевской конвенции.
"Эта наглость страны-агрессора и ее отказ от любых законов ведения войны должны быть немедленно осуждены миром!" – призывали защитники.
Родные защитников "Азовстали" вышли на митинги: смотрите видео
Последние новости о защитниках "Азовстали": коротко
- 5 августа десятки жен и родных защитников "Азовстали" вышли на акцию протеста во Львове. Они обратились к миру и призвали признать, что россия является страной-террористкой.
- В конце июля стало известно, что россия не пустила Красный Крест к месту трагедии в колонии в Еленовке.
- Стоит вспомнить, что 29 июля россия заявила об обстреле лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке. В результате теракта погибли ориентировочно 50 украинских военных, еще ориентировочно 130 – ранены. Однако списки могут быть неточными.
- В помещении находились защитники Мариуполя из "Азовстали", которых должны были обменять. Безопасность пленных гарантировали ООН и Красный Крест.
- Хотя последний впоследствии заявил, что не гарантировал и не может обеспечить сохранность защитников "Азовстали" в российском плену.
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