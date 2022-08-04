Соответствующую информацию сообщил Международный комитет Красного Креста. Хотя еще 5 июля Красный Крест убеждал, что поддерживает контакт с пленными защитниками "Азовстали".

Читайте также В разведке рассказали обстоятельства убийства украинских военных в Еленовке

Красный Крест не гарантировал безопасность бойцам

Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках противника, поскольку это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам,

– сообщил Красный Крест.

Добавили, что обязанность сторон конфликта – обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, устрашения и общественного любопытства, а также от последствий военных действий.

"Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность и охрану военнопленных", – уточнили в Красном Кресте.

Добавили, что они посетили некоторых военных в плену. Однако доступа ко всем, а именно к пленным в Еленовке – нет.

Международный Красный Крест объяснил, что им обязаны предоставить доступ к пленным. Однако их способность выполнять свой мандат зависит от готовности сторон придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву.

Заявления Красного Креста в отношении пленных

После трагедии в Еленовке Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Красный Крест и ООН были гарантами безопасности и обмена вышедших из "Азовстали" бойцов.

Когда стало известно о массовом убийстве украинцев в Еленовке, Красный Крест заявил, что попросил доступ к месту трагедии. Однако россия не разрешила.

Реагируя на трагедию, Красный Крест обещал помочь с эвакуацией пострадавших.

Смотрите также – Красный Крест не допустили к месту трагедии в колонии в Еленовке: видео