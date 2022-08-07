В одному матеріалі 24 канал зібрав найважливіші події 7 серпня. Про те, що відбувалось на війні, у політиці та дипломатії – читайте нижче.

06:27 В Інституті вивчення війни (ISW) виявили додаткові регіони, які набирають особовий склад у добровольчі батальйони для участі в російському вторгненні в Україну. Так, в Ханти-Мансійському окрузі, Воронезькій і Смоленській областях формуються добробати та пропонуються чималі одноразові внески.

06:16 У міністерстві оборони росії не припиняють дивувати своїми сміховинними заявами. Окупанти заявили, що буцімто знищили "взвод HIMARS".

04:29 У The Times заявили, що жодні засоби вже не зможуть врятувати репутацію Amnesty International після скандального звіту про ЗСУ.

03:39 Німецька компанія Bosch, попри свої попередні заяви, ймовірно, відновила експорт товарів подвійного призначення в росію.В українському представництві компанії заявили, що не мають жодної інформації щодо цього.

04:46 Вдруге за ніч 7 серпня у Харкові пролунали потужні вибухи. Окупанти вчергове атакували місто.

02:59 В оперативному зведенні командування "Південь" повідомили, що захисники південних областей України за 6 серпня знищили одразу 5 комплексів ППО ворога. Серед них була й елітна система "Панцир-С1".

00:45 У Харкові після опівночі 7 серпня вкотре почали лунати потужні вибухи. У деяких районах міста зникло електропостачання. Також надійшла інформація про обстріл Нікопольського району Дніпропетровщини.

00:01 російські окупанти перекидають свої підрозділи з Донбасу, де не можуть просунутися далі, на Південь. Ворог не лише підсилює позиції, а й формує ударні групи. Позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що загальну ситуацію на фронті дуже вдало характеризує вислів Генштабу ЗСУ "ворог успіху не мав". Росіяни йшли в наступ на багатьох напрямках, але просунутися не змогли.