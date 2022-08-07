У білорусі окупанти розгортають додаткові сили і засоби ППО

Так, російські окупанти підтягують додаткове озброєння на територію білорусі. Про це йдеться у традиційному ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Минулої доби, там почали розгортати додаткові системи ППО.

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території республіки білорусь збройні сили російської федерації розгортають додаткові сили та засоби протиповітряної оборони,

– повідомили у Генштабі.

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У Рівненській області розробили й затвердили план евакуації цивільного населення. Він розрахований на випадок найгіршого сценарію – вторгнення ворога з боку білорусі.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росія продовжує використовувати територію країни для того, щоб перекинути з білорусі своїх диверсантів в Україну.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що якщо білоруська армія зайде на територію України, то ми розірвемо з цією державою дипломатичні зв'язки. Адже білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, і шукати їм жодних виправдань ніхто не збирається.

Водночас радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов підтвердив, що білоруська армія продовжує військові навчання біля українських кордонів. Проте зараз ймовірність нападу білорусі на Україну дуже невелика.

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