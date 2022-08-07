У білорусі окупанти розгортають додаткові сили і засоби ППО

Так, російські окупанти підтягують додаткове озброєння на територію білорусі. Про це йдеться у традиційному ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Минулої доби, там почали розгортати додаткові системи ППО.

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території республіки білорусь збройні сили російської федерації розгортають додаткові сили та засоби протиповітряної оборони,
– повідомили у Генштабі.

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