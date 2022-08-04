Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. 4 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь проводять перевірку бойової готовності.
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Також білоруси посилюють охорону ділянки білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях.
Яка ймовірність нападу білорусі
Радник голови МВС вважає, що білорусь не готова до того, аби вступити у війну проти України.
Зараз вторгнення з Півночі України і взагалі вступ білорусі у війну є надзвичайно малоймовірним,
– наголосив Смірнов.
За його словами, на рішення лукашенка впливає сукупність різних факторів – кількість особового складу, мотивація військових та наявність озброєння.
Чому вагається лукашенко
Як зазначив Смірнов, білоруський диктатор продовжує балансувати на межі.
лукашенко прекрасно розуміє всі наслідки вступу у цю війну. Він також розуміє, що не може сказати однозначно ствердне "ні",
– зазначив радник голови МВС.
Він додав, що самопроголошений президент білорусі "перебуває у полоні російської федерації", тому не може остаточно відмовити путіну.
Навіщо білорусам навчання у росії
4 серпня міністерство оборони білорусі повідомило про участь у стратегічних командно-штабних навчаннях "Схід-2022" на території росії. Наприкінці серпня на Далекий Схід вирушать 250 білоруських військових.
Смірнов не виключає, що росія може спробувати таким чином залучити білорусів до війни проти України.
Чи є така ймовірність? Так, вона залишається. Вони (білоруські військові – 24 канал) можуть переходити до складу і під командування генштабу росії,
– припустив він.
Водночас радник голови МВС наголосив, що 250 солдатів, які вирушать на навчання до росії, – це достатньо маленька кількість, аби стверджувати про загрози вступу армії білорусі у війну з Україною.
Загроза наступу з боку білорусі: останні новини
- У Рівненській області розробили й затвердили план евакуації цивільного населення. Він розрахований на випадок найгіршого сценарію – вторгнення ворога з боку білорусі.
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росія продовжує використовувати територію країни для того, щоб перекинути з білорусі своїх диверсантів в Україну.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо білоруська армія зайде на територію України, то ми розірвемо з цією державою дипломатичні зв'язки. Адже білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, і шукати їм жодних виправдань ніхто не збирається.