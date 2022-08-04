Такое мнение 24 каналу высказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов. 4 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что в частях сил специальных операций вооруженных сил республики беларусь проводят проверку боевой готовности.
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Также белорусы ужесточают охрану участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
Какова вероятность нападения беларуси
Советник главы МВД считает, что Беларусь не готова к тому, чтобы вступить в войну против Украины.
Сейчас вторжение с Севера Украины и вообще вступление беларуси в войну чрезвычайно маловероятно,
– подчеркнул Смирнов.
По его словам, на решение лукашенко влияет совокупность разных факторов – количество личного состава, мотивация военных и наличие вооружения.
Почему колеблется лукашенко
Как отметил Смирнов, белорусский диктатор продолжает балансировать на грани.
лукашенко прекрасно понимает все последствия вступления в эту войну. Он также понимает, что не может сказать однозначно утвердительное "нет",
– отметил советник главы МВД.
Он добавил, что самопровозглашенный президент беларуси "находится в плену у российской федерации", поэтому не может окончательно отказать путину.
Зачем белорусам учения в россии
4 августа министерство обороны беларуси сообщило об участии в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на территории россии. В конце августа на Дальний Восток отправятся 250 белорусских военных.
Смирнов не исключает, что россия может попытаться таким образом привлечь белорусов к войне против Украины.
Есть ли такая возможность? Да, она остается. Они (белорусские военные – 24 канал) могут переходить в состав и под командование генштаба россии,
– предположил он.
В то же время советник главы МВД подчеркнул, что 250 солдат, которые отправятся на учения в россию, – это достаточно маленькое количество, чтобы утверждать об угрозах вступления армии беларуси в войну с Украиной.
Угроза наступления со стороны беларуси: последние новости
- В Ровенской области разработали и утвердили план эвакуации гражданского населения. Он рассчитан на случай худшего сценария – вторжение врага со стороны беларуси.
- Как сообщили в Генштабе ВСУ, россия продолжает использовать территорию страны для того, чтобы перебросить из беларуси своих диверсантов в Украину.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если белорусская армия зайдет на территорию Украины, то мы разорвем с этим государством дипломатические связи. Ведь белорусы являются соучастниками преступления российских оккупантов против Украины и украинцев, и искать им никаких оправданий никто не собирается.