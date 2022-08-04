Про ситуацію на білоруському кордоні повідомив Генштаб ЗСУ. Армія білорусі продовжує виконувати завдання.
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білорусь перевіряє бойову готовність
За даними наших військових на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання, посилюючи охорону ділянки білорусько-українського кордону. Мовиться про кордон у Брестській та Гомельській областях.
Також у частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь проводять перевірку бойової готовності.
Ймовірний наступ з білорусі
- Через маневри білоруської армії та постійне продовження так званих навчань біля наших кордонів, Україна готується до найгіршого. Ми очікуємо, що з тої сторони можуть бути провокації чи навіть вторгнення, адже лукашенко є соратником путіна. Генштаб 3 серпня повідомляв, що у білорусі провели тренування зі зв'язку генерального штабу. росія використовує територію країни для того, щоб перекинути своїх диверсантів. Наші військові їх знищують.
- Генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос розповідав, що росія ставить перед собою завдання розтягнути спроможності української армії, зокрема й наступальні. На його думку, саме тому окупанти й розхитують ситуацію вздовж білорусько-українського кордону.
- При цьому глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що якщо білоруська армія зайде на територію України, то ми розірвемо з цією державою дипломатичні зв'язки. білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, шукати їм жодних виправдань ніхто не збирається.
Як білорусь помагає росіянам: дивіться відео