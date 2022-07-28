Провокаціями росіяни розпорошують українські сили

Вони мають там частину своїх сил і засобів, активно змушують білоруський режим лукашенка проводити навчання власної армії, організовують збори на території білорусі. Про це ексклюзивно 24 каналу розказав генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос.

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Відтак, українська сторона змушена реагувати та тримати ресурси вздовж кордону з Білоруссю. Мова йде далеко не про 1 – 2 бригади. Там залучено набагато більше сил, які, звісно, краще б знадобилися на Сході та на Півдні України.

Це говорить про те, що ворог також чітко розуміє стратегію та порядок ведення цієї війни, і провокує, створюючи загрозу щодо наступу на території Волинської та Чернігівської областей. Не реагувати на це не можна, аби не припуститися таких самих помилок, які у лютому, коли ворог дуже швидко дійшов до околиць Києва.

Ми мусимо тримати сили та засоби вздовж кордону з Білоруссю, а він не маленький – це 1084 кілометри,

– констатував Кривоніс.

росія може знайти ресурси для наступу з білорусі

Хоч і побутує думка, що для відкриття ще одного фронту ані в білорусі, ані в росії немає достатньої кількості ресурсів, вони можуть доволі швидко це виправити.

Генерал пояснив, що впродовж попередніх 15 років росіяни щорічно проводили стратегічні навчання вздовж українських кордонів і перше, що завжди відпрацьовували під час них – перекидання живої сили та техніки.

"Вони досягли в цьому достатньо високої майстерності, вміють швидко перекидати не одну, і не дві тисячі людей на потрібну відстань, починаючи з Далекого Сходу, закінчуючи територією білорусі", – каже він.

Тому те, що сьогодні у них немає там ресурсів, не означає, що їх не буде і завтра. Для того, щоб перекинути сили росіянам потрібно не 2 – 3 тижні, лічені дні. Слід враховувати й те, що на території білорусі вже підготовані логістичні склади, військово-повітряні сили росії використовують тамтешні аеродроми, а окупанти досі мають достатній запас військово-транспортної авіації, що здатна перекидати і техніку, і особовий склад.

Тому не треба недооцінювати ворога. Потрібно чітко дивитися, що є загроза, а якщо вона є, ми мусимо реагувати. Буде наступ чи ні – це вже інше питання,

– вважає Кривоніс.

Він додав, що якщо ворог побачить, що ми активно створюємо потужну оборону вздовж усього кордону, він може прийняти рішення відмовитися від наступу. Але провокувати росіяни та білоруси будуть, і до цього потрібно бути готовими.

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