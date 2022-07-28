Про це ексклюзивно 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. Він наголосив, що у питаннях загрози з білорусі треба довіряти оцінкам розвідки та Офісу Президента.

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За його словами, наразі немає жодних переживань щодо наступу з боку білорусі.

"Білоруська армія може наступати 2 чи 3 ешелоном за "русскіми ванічками". Їм сподобався Чорнобиль, вони знову туди хочуть. Хай може вже собі там воюють з нашими чупакабрами", – жартує військовий.

Карась зазначив, що аби білоруси могли наступати, їм треба ще близько 10 – 20 тисяч російських військових, які б йшли попереду. "Але немає і цих 10 тисяч в росії. Вони зараз на Херсонщину перекидають війська з Слов'янського напрямку", – розповів боєць ЗСУ.

Тому, на його думку, поки білорусь абсолютно не становить загрози для України. Вони просто розтягують наші війська, відволікають увагу та створюють паніку.

Якщо там щось і буде, то хіба аж на жовтень. Але я не знаю, де в них можуть взятися такі війська для цього,

– підсумував Карась.

Дивіться повне інтерв'ю з Євгеном Карасем: відео 24 каналу



До слова, у Генштабі ЗСУ заявили, що на Волинському, Житомирському та Київському напрямках ситуація впродовж тижня залишається контрольованою. Ознак того, що з білорусі готується наступ, немає, але є загроза провокацій.

Водночас залишається загроза і ракетних та авіаційних обстрілів з боку білорусі. Вона продовжуватиметься ще щонайменше 3 місяці. Додамо, що зранку 28 липня з території білорусі по Україні було випущено близько 25 ракет. Моменти потрапили на фото.