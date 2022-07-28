Ракети запустили з аеродрому в Зябрівці Гомельської області. Про деталі атаки заявили білоруське ЗМІ "Беларускі Гаюн" та Центр стратегічних комунікацій ЗСУ, повідомляє 24 канал.
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білорусь випустила по Україні близько 25 ракет
На фотографії потрапили запуски ракет із аеродрому Зябрівка. Усього з 05:23 до 06:29 запущено близько 25 ракет,
– мовиться в повідомленні.
Момент вильоту ракети з білорусі / Фото з телеграму "Беларускі Гаюн"
За даними білоруського телеграм-каналу, відтепер на аеродромі в Зябрівці розміщені 10 одиниць зенітних ракетних комплексів С-300/400 та щонайменше 2 оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".
У Центрі стратегічних комунікацій вважають, що запуски ракет здійснювались саме за допомогою ракетного комплексу С-300. Адже в білорусі немає "Іскандерів" для такої кількості ударів. Якість теж про це свідчить.
Наважимось припустити, що пуски здійснювалися за допомогою С-300. На користь цього каже як їх кількість – понад 20 (стільки Іскандерів немає), так і якість, деякі з них падали куди попало. Та й загалом ЗРК С-300 останнім часом для орків став ОТРК,
– пише ЦСК.
Про наступ не йдеться
Окупанти атакували Україну у День державності
росія та білорусь завдали масованих авіаударів по Україні 28 липня. Відомо, що саме в цю дату наша країна святкує День державності.
Окупанти випустили ракети різного класу по Україні з трьох напрямків. Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
Він зазначив, що ракети були випущені не лише з білорусі, а й з акваторії Чорного моря та аеродрому Шайковка в росії. На жаль, ППО не вдалося збити ракети, адже це було вкрай важко.
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