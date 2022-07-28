Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Карась. Он подчеркнул, что в вопросах угрозы с беларуси нужно доверять оценкам разведки и Офиса Президента.

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По его словам, пока нет никаких переживаний по поводу наступления со стороны беларуси.

"Белорусская армия может наступать 2 или 3 эшелоном за "русскими ваничками". Им понравился Чернобыль, они снова туда хотят. Пусть, может, уже себе там воюют с нашими чупакабрами", – шутит военный.

Карась отметил, что чтобы белорусы могли наступать, им нужно еще около 10 – 20 тысяч российских военных, которые бы шли впереди. "Но нет и этих 10 тысяч в россии. Они сейчас на Херсонщину перебрасывают войска из Славянского направления ", – рассказал боец ВСУ.

Поэтому, по его мнению, пока беларусь абсолютно не представляет угрозы для Украины. Они просто растягивают наши войска, отвлекают внимание и создают панику.

Если там что-то и будет, то разве что на октябрь. Но я не знаю, где у них могут взяться такие войска для этого,

– подытожил Карась.

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Кстати, в Генштабе ВСУ заявили, что на Волынском, Житомирском и Киевском направлениях ситуация в течение недели остается контролируемой. Признаков того, что из беларуси готовится наступление, нет, но есть угроза провокаций.

В то же время, остается угроза и ракетных и авиационных обстрелов со стороны беларуси. Она будет продолжаться еще не менее 3 месяцев. Добавим, что утром 28 июля с территории беларуси по Украине было выпущено около 25 ракет. Моменты попали на фото.