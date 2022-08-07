В беларуси оккупанты разворачивают дополнительные силы и средства ПВО

Так, российские оккупанты подтягивают дополнительное вооружение на территорию беларуси. Об этом говорится в традиционной утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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За прошедшие сутки там начали разворачивать дополнительные системы ПВО.

На Волынском и Полесском направлениях, по имеющейся информации, на территории республики беларусь вооруженные силы российской федерации разворачивают дополнительные силы и средства противовоздушной обороны.

– сообщили в Генштабе.

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В Ровненской области разработали и утвердили план эвакуации гражданского населения. Он рассчитан на случай наихудшего сценария – вторжение врага со стороны Беларуси.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, россия продолжает использовать территорию страны для того, чтобы перебросить из беларуси своих диверсантов в Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если белорусская армия зайдет на территорию Украины, то мы разорвем с этим государством дипломатические связи. Ведь белорусы являются соучастниками преступления российских оккупантов против Украины и украинцев, и искать им никаких оправданий никто не собирается.

В то же время советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов подтвердил, что белорусская армия продолжает военные учения возле украинских границ. Однако сейчас вероятность нападения беларуси на Украину очень невелика.

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