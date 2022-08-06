Окрім цього, звернулися до міжнародних організацій, які закликали долучитися до перемовин щодо обміну полоненими. Про це повідомляє 24 канал. Схожу акцію провели днем раніше у Києві.

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Як пройшла акція в центрі Львова

Частина акції в центрі Льова, була мовчазною. Рідні наших захисників, які перебувають у полоні, написали на землі водою #SaveAZOV. Вони стояли мовчки із плакатами, на яких, зокрема, згадали й вбивство полонених в Оленівці.

Також актори театру імені Лесі України там провели перформанс, під час якого люди у військовій формі стояли в залізній клітці. Чоловік із болгаркою розрізав арматури, що символізувало звільнення, яке необмінно має відбутися. Під час цього люди вигукували заклики звільнити кожного, кого поневолила росія. Адже в списках на обмін є не тільки воїни, а й медики, яких за законами війни взагалі не можна утримувати в полоні.

Щодо міжнародних організацій, то передусім зверталися до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста. Їх закликали долучитися до перемовин щодо обміну, адже саме вони давали "гарантії безпеки" під час добровільного виходу захисників металургійного заводу в Маріуполі. Всіх українців попросили долучатися до таких заходів, адже в цей час особливо важливо не мовчати.

Акція рідних захисників "Азовсталі" у Львові 5 серпня / Фото 24 каналу

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