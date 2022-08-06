Методи окупантів дійсно варварські та садистські. Вони для цього самосуду завозять клітки.

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Коли планують показовий "суд"

Міський голова Вадим Бойченко повідомив, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки. За його словами, діаметр арматури становить 20 міліметрів. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий "суд" над захисниками України.



У Маріуполі готують клітки / Фото з телеграму міськради

Російські окупанти продовжують нехтувати усіма міжнародними нормами. Вони продовжують множити військові злочини, демонструючи зневагу до всього цивілізованого світу,

– сказав Бойченко.

Він звернувся до світової спільноти, ООН та Червоного Хреста, щоб організації втрутилися у ситуацію, щоб працювали правила поводження з військовими полоненими.



росіяни хочуть вчиняти звірства над нашими захисниками / Фото з телеграму міськради

Мер Маріуполя наголосив, що ми маємо зробити усе аби наші захисники повернулися до України живими та не допустити у Маріуполі другої Оленівки.