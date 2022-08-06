Про життя у блокаді, під окупацією та дезінформацію загарбників розповіла працівниця Маріупольського державного університету Оксана Дерев'янко. Жінці вдалось вибратись на підконтрольну Україні територію і поділитися своєю історією з 24 каналом у межах проєкту СВОЇ.

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російська пропаганда у знищеному Маріуполі

Оксана розповіла, що з 2 березня у Маріуполі не стало електропостачання, води і зв'язку. Разом з батьком вони довгий час просиділи удома й майже нікого не бачили, окрім як мародерів. Згодом Оксана переїхала до родичів, де люди ширили різну інформацію, не маючи доступу до правди.

Різне говорили. Наприклад, що Зеленський вже у Польщі сидить, що він Україну покинув. Щось таке казали. Мені якось не вірилося, а потім, коли вже дісталася до Білосарайської Коси і я відкрила нормальні новини, то все стало зрозуміло,

– згадує жінка.

Працівниця вишу зауважує, що у місті панував повний інформаційний вакуум. Інформації від окупантів почало з'являтися більше, коли вже майже припинилися бої, – десь у травні, коли обстріли Маріуполя трохи стихли. Тоді люди почали виходити на вулиці й інформація почала передаватися.

Як працювала російська пропаганда я, звісно, бачила. На "Метро" штаб "єдиної росії" розвернули, їхні ЗМІ пригнали. Вони робили картинку, що от маріупольців нібито врятували, гуманітарну допомогу дають, що все. На "совок" робили дуже сильний наголос. Вони ж розуміли, що всі молоді, хто міг, – виїхали, щоб не залишатися у цьому балагані,

– розповідає Оксана.

Жінка зазначає, що у Маріуполі залишилось дуже багато літніх людей, яким вдалось вціліти, не померти від голоду чи обстрілів. Тому окупанти, ймовірно, вирішили, що цим старшим людям й потрібно "нагадати", як "добре" їм жилося за часів СРСР.

Оксана думала, що на 9 травня росіяни влаштують у Маріуполі парад, втім його не було. Вона згадує, що тоді лише їздили авто з прапорами та символікою СРСР, з путіним, сталіним та леніним. "Уся ця гидота… Пісні радянські включали", – підсумувала жінка.

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