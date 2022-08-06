Свою історію евакуації жінка розповіла 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ. 2 місяці тому Оксана Дерев'янко переїхала до Києва. Раніше до столиці через війну перемістився Маріупольський державний університет, у якому вона працює керівницею відділу інформації та зв’язків з громадськістю.
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Чому варто виїхати із Маріуполя
Жінка вважає, що неможливо залишатися у тимчасово окупованому росіянами місті.
Це просто злочин. Злочин – залишатися там. Злочин проти себе самого. Це себе зраджувати, націю,
– наголосила вона.
Працівниця МДУ додала, що розуміє, що може бути важко або неможливо виїхати із Маріуполя, адже там немає зв'язку.
"Але сумніватися, чи їхати, чи ні? Я б не сумнівалася ні на хвилину. Я розумію, що Маріуполь – це місто, яке багатьом близьке до серця. Але залишатися там, де не місто, а руїни, залишатися там, де окупація, де думки про те, що "приєднаємося до вєлікай расіі і будемо в шоколаді"…, – сказала жінка.
"Я не уявляю, як люди переживуть зиму"
За її словами, важко уявити, як далі жити в умовах російської окупації.
Це все взагалі в голові не вкладається, бо бути другосортною або навіть третьосортною людиною там, де немає ніякої поваги, де взагалі нічого немає…,
– зазначила Дерев'янко.
"Якщо там навіть і є комунікації, я не уявляю, як там люди переживуть зиму. Я не уявляю, що робити, якщо ти захворів", – додала вона.
"Ми повернемося у Маріуполь"
Переселенка із Маріуполя радить виїжджати на підконтрольну Україні територію навіть попри те, що тут може бути важко.
Але все-таки бути в Україні – це бути там, де твоє, рідне. Хай навіть зараз не у Маріуполі, але сподіватися і жити з надією у серці, що ми туди повернемося зовсім скоро. Може, так вже не буде, як було, але буде краще,
– сказала Оксана Дерев'янко.
Ситуація у Маріуполі: останні новини
- росіяни влаштували концерт на руїнах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Для цієї ганьби окупанти зробили імпровізовану сцену біля заводу, який став символом української незламності.
- російські загарбники продовжують вправлятись у цинізмі. Окупанти, які буквально знищили Маріуполь, вирішили представити "концепцію" його розвитку.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти створюють спеціальні "каталоги", які містять кілька тисяч світлин тих, чиї тіла лежать у братських могилах. Такі каталоги видають містянам, аби вони могли знайти своїх рідних і близьких, яких жорстоко вбили російські війська.
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