Свою історію евакуації жінка розповіла 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ. 2 місяці тому Оксана Дерев'янко переїхала до Києва. Раніше до столиці через війну перемістився Маріупольський державний університет, у якому вона працює керівницею відділу інформації та зв’язків з громадськістю.

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Чому варто виїхати із Маріуполя

Жінка вважає, що неможливо залишатися у тимчасово окупованому росіянами місті.

Це просто злочин. Злочин – залишатися там. Злочин проти себе самого. Це себе зраджувати, націю,

– наголосила вона.

Працівниця МДУ додала, що розуміє, що може бути важко або неможливо виїхати із Маріуполя, адже там немає зв'язку.

"Але сумніватися, чи їхати, чи ні? Я б не сумнівалася ні на хвилину. Я розумію, що Маріуполь – це місто, яке багатьом близьке до серця. Але залишатися там, де не місто, а руїни, залишатися там, де окупація, де думки про те, що "приєднаємося до вєлікай расіі і будемо в шоколаді"…, – сказала жінка.

"Я не уявляю, як люди переживуть зиму"

За її словами, важко уявити, як далі жити в умовах російської окупації.

Це все взагалі в голові не вкладається, бо бути другосортною або навіть третьосортною людиною там, де немає ніякої поваги, де взагалі нічого немає…,

– зазначила Дерев'янко.

"Якщо там навіть і є комунікації, я не уявляю, як там люди переживуть зиму. Я не уявляю, що робити, якщо ти захворів", – додала вона.

"Ми повернемося у Маріуполь"

Переселенка із Маріуполя радить виїжджати на підконтрольну Україні територію навіть попри те, що тут може бути важко.

Але все-таки бути в Україні – це бути там, де твоє, рідне. Хай навіть зараз не у Маріуполі, але сподіватися і жити з надією у серці, що ми туди повернемося зовсім скоро. Може, так вже не буде, як було, але буде краще,

– сказала Оксана Дерев'янко.

Ситуація у Маріуполі: останні новини

росіяни влаштували концерт на руїнах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Для цієї ганьби окупанти зробили імпровізовану сцену біля заводу, який став символом української незламності.

російські загарбники продовжують вправлятись у цинізмі. Окупанти, які буквально знищили Маріуполь, вирішили представити "концепцію" його розвитку.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти створюють спеціальні "каталоги", які містять кілька тисяч світлин тих, чиї тіла лежать у братських могилах. Такі каталоги видають містянам, аби вони могли знайти своїх рідних і близьких, яких жорстоко вбили російські війська.

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