Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Зазначають, що концерт організували на території зруйнованого заводу "Азовсталь", де вбивали українців.

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Дійство організували для окупантів та псевдоволонтерів. Виступив один гітарист на імпровізованій сцені з ящиків на тлі руїн.



Аудиторія концерту / Фото MRPL News

Анонсували концерт

Раніше про "рок-концерт" на "Азовсталі" повідомляли місцеві мешканці, які залишилися в окупованому Маріуполі. Окупанти анонсували дату – 4 серпня. Про такі плани повідомляли псевдореспубліки та "молодая гвардия "единой россии".

Плани на "Азовсталь"

росіяни вигадали "концепцію" розвитку Маріуполя. Вони хочуть інтегрувати місто у склад псевдореспубліки.

Згідно з "планом розвитку" окупанти хочуть, щоб до 2025 року у Маріуполі було 200 тисяч людей (до 24 липня там мешкали приблизно пів мільйона людей). Окремий розділ стратегії росіяни присвятили "Азовсталі". Вони хочуть засипати підземну частину заводу сміттям.

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Гуманітарна катастрофа

В окупованому Маріуполі немає ліків. Зокрема, ситуація критична з інсуліном. За словами радника міського голови Петра Андрющенка, наразі на весь населений пункт є один лікар ендокринолог.

Медик приїжджає з окупованого Донецька. У нього можна отримати російський інсулін. Люди стоять за ліками у величезній черзі.

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