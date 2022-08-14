Для так званого "трибуналу" над бійцями полку "Азов" у філармонії Маріуполя поставили металеві клітки. Як розповів 24 каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, завдяки цьому судилищу росія намагається досягти 2 цілей.

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росія вигадує воєнні перемоги

По-перше, картинка цього псевдосуду орієнтована на російську аудиторію.

Велика кількість росіян підтримують війну в Україні. І москва має показувати цим людям перемоги. Однак перемог на фронті більше немає, – зазначив Шейтельман.

За його словами, останнє, що росіяни могли назвати перемогою, – це захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська.

"З того часу минуло майже 2 місяці. А більше перемог, схоже, не очікується. Вони, звісно, можуть видати за воєнну перемогу захоплення котеджного селища Піски, де до війни проживало 2 тисячі людей. Але в це навіть росіяни не повірять", – сказав політтехнолог.

Тому, на його думку, москва намагається створити хоч якусь картинку перемог, влаштувавши судилище над українськими захисниками "Азовсталі".

Чого ще домагається кремль

Окрім того, росія посилено намагається легітимізувати квазіреспубліки на Донеччині та Луганщині.

"кремль розуміє, що країни Заходу не визнають ці псевдореспубліки. Але водночас намагається розповісти світові про те, що такі утворення є. Неважливо, легітимні вони чи ні", – сказав Шейтельман.

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Дійшло до того, що в Луганськ навіть відправили дмітрія мєдвєдєва, хоча раніше на окуповані території Донеччини та Луганщини російські чиновники такого рівня не їздили. Шейтельман вважає, що судилище над "Азовом" – ще один спосіб росії привернути увагу до незаконних квазіреспублік на Донбасі.

Адже цей так званий суд нібито не російський. Його нібито організовує так звана "днр". Але це наївні сподівання, адже в країнах Заходу на це ніяк не відреагують,

– зазначив політтехнолог.

Він додав, що не тільки на рівні держав, але й навіть у західній пресі не будуть згадувати назви незаконних псевдореспублік.

У всіх газетах буде написано: "росія засудила...", "росія влаштувала фіктивний суд". Так що росії нічого не вдасться,

– наголосив Шейтельман.

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росія готує судилище над азовцями