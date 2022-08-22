Конечно же, "хлопок" не мог обойти Евпаторию. Оккупанты активно успокаивают, что звуки, которые 19 августа звучали в городе, – работа ПВО. В то же время россияне – в истерике и пытаются избавиться от недвижимости. В частности, гостиниц, сообщают источники 24 канала в разведке.

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На продажу выставляются целые комплексы. В то же время, желающие приобрести их по российским законам все не появляются. По состоянию на 22 августа фиксируют уже многомиллионные скидки – даже это не привлекает покупателей.

Обратите внимание! россияне настолько не включают логику, что "палят" свою ПВО, которую во все стороны расхваливают пропагандисты, в соцсетях. Захватчики сами же раскрывают геолокации.

Квартиры оккупанты продают за бесценок

Когда "хлопок" начал активно путешествовать по Крыму, россияне бросились массово бежать с временно оккупированного полуострова. Квартиры в Симферополе, Ялте, Севастополе, Саках и других населенных пунктах начали продавать по цене существенно ниже, чем рыночная.

Количество объявлений на профильных сайтах растет с каждым новым "хлопком". Очевидно, от россиян Крым очистится уже очень скоро.

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