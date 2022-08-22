Об этом в эфире 24 канала рассказал лётчик-инструктор, полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

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Он объяснил, что пока только там можно заметить прилеты тяжелых ракет и реальные взрывы, которые вызывают фугасные боеприпасы.

То, что каждый день происходит сейчас в Крыму, а именно так называемая работа ПВО и видимость полетов каких-то БПЛА, – это определенные спецоперации фсб, российских спецслужб,

– отметил Роман Свитан.

По его словам, такой метод используют, чтобы успокоить жителей Крыма. Показывают, что российское ПВО вроде бы работает и оно прикрывает с воздуха.

Эксперт объяснил, что, скорее всего, к полетам БПЛА и мелким хлопкам – украинские войска не имеют никакого отношения. Россияне из этого делают продукт для внутреннего потребителя.

Роман Свитан объяснил, что практически ни один БПЛА не может долететь до Крыма, управляясь с подконтрольной Украине территории. В таком случае он будет сбит не системой ПВО, а системой радиоэлектронной борьбы, которой много в россии. Они даже могут показать точку управления этими беспилотниками.

"Именно поэтому все, что пока происходит в Крыму, – это пока российская показуха. То, что прилетит украинское в Крым – прилетит по военному объекту и взорвет его. Это будет очень хорошо видно. Это мы видели в Саках и на Севере Крыма", – сообщил Роман Свитан.

Истерия россиян

Военный эксперт отметил, что россиян больше испугал взрыв в Саках, а также видео оттуда. Именно поэтому повторение таких случаев испугает их, а не сбивание дронов.

"Работа ПВО, особенно ночью, – она больше для показухи. Именно эта работа и успокаивает, ведь практически после каждого такого действа российское руководство целый день рассказывает, какое у них лучшее в мире ПВО, сбили один беспилотник, второй… Так они пытаются успокоить" , – рассказал Роман Свитан.

Смотрите видео с Романом Свитаном на ютубе 24 канала:

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