Об этом советник Офиса Президента Украины рассказал в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал. По его словам, взрывы в Крыму вызывают безумную панику у россиян.

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Арестович рассказал о ситуации в Крыму

Советник ОП рассказал, что в Крыму оккупанты проводят разведку и скрывают системы ПВО. Взрывы беспокоят русских военных и руководящего состава и рядового. Также ими напуганы местные жители, выступающие за владимира путина.

"Как кто-то очень удачно сравнил это со старым анекдотом об акуле. Мама учит маленького акуленка, говорит: "Ты, если хочешь съесть человека, сразу на него не бросайся, поплавай вокруг – чище будет", – отметил Арестович.

По его словам, все, что сейчас происходит в Крыму, и есть такая же ситуация – ВСУ "плавают" вокруг полуострова, чтобы там было чище.

И нужно понимать, что в каком-то смысле операция по освобождению Крыма уже началась. Помните разговоры о том, можем ли мы освободить Крым? Так вот, мы уже увольняем,

– добавил советник ОП.

Он добавил, что с полуострова уже сбегают российская авиация, корабли и граждане.

"Нормально. Хорошо двигаемся", – подытожил Арестович.



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