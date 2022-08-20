Про це радник Офісу Президента України розповів в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. За його словами, вибухи в Криму викликають шалену паніку в росіян.
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Арестович розповів про ситуацію в Криму
Радник ОП розповів, що в Криму окупанти проводять розвідку та приховують системи ППО. Вибухи непокоять російських військових і керівного складу, і рядового. Також ними нажахані місцеві жителі, які виступають за владіміра путіна.
"Як хтось дуже вдало порівняв це зі старим анекдотом про акулу. Мама вчить маленьке акуленя, каже: "Ти, якщо хочеш з'їсти людину, одразу на неї не кидайся, поплавай навколо – чистішим буде", – зазначив Арестович.
За його словами, все, що зараз відбувається в Криму, і є такою ж ситуацією – ЗСУ "плавають" навколо півострова, щоб там було чистіше.
І потрібно розуміти, що в якомусь сенсі операція зі звільнення Криму вже почалася. Пам'ятаєте розмови про те, чи можемо ми звільнити Крим? Так ось, ми вже звільняємо,
– додав радник ОП.
Він додав, що з півострова вже втікають російська авіація, кораблі та громадяни.
"Нормально. Добре рухаємося", – підсумував Арестович.
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Коротко про ситуацію в Криму
- У тимчасово окупованому росією Криму 20 серпня вкотре пролунали вибухи. Зокрема, мовиться про Севастополь, Євпаторію та Керч. Окупанти запевняють, що "хлопки" були звуками роботи системи ППО.
- Окрім того, за інформацією голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, вибухи також пролунали у Чорноморському районі.
- Зауважте, що нещодавно хакери зламали телебачення у Криму й увімкнули звернення президента Володимира Зеленського.
- Також по місцевому телебаченню показали кадри, зняті на півострові ще до його окупації. Відеоряд транслювали під пісню "Україна – це ти".
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