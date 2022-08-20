Президент відзначив, що наступний тиждень буде насиченим на знакові для України події, повідомляє 24 канал. Що говорив Володимир Зеленський у вечірньому звернені – читайте далі.

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Пів року з початку повномасштабного вторгнення

Володимир Зеленський зазначив, що наступного тижня ми відзначатимемо День прапора у вівторок, 23 серпня, а 24 серпня святкуватимемо День Незалежності, на який цього року випадає пів року від початку повномасштабного російського вторгнення.

Також президент відзначив, що наступного тижня відбудеться Кримська платформа. Глава держави зіронізував щодо "бавовни" в Криму.

Попереду – вшанування ветеранів війни за свободу України та Кримська платформа – цього року справді особлива. Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повернеться,

– наголосив президент.