У мережі виклали багато відео моментів стрільби в небо. На одному з них автор припустив, що росіяни вирішили запустити салюти в честь Дня Незалежності України.

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На записах видно моменти залпових атак у небо. Росіяни невпинно стріляли трасувальними снарядами, але ніяк не могли поцілити. Тому постійно з'являлися нові "штрих пунктири" в нічному небі.

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В одному із дописів мовиться, що стріляли там із російського зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С". Проте наразі немає жодного факту, який це підтверджував.

Так само на записах не помітно, що там стріляли саме по безпілотних літальних апаратах. Проте, якщо це правда, то кримчани дали підказку українським захисникам. Вони записуючи відео роботи ППО вказали, що вогонь ведеться з території військової частини.

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Протягом кількох тижнів усі українці та світова спільнота мають змогу спостерігати за численними "інцидентами" на території Криму. Перше таке повідомлення з'явилося, коли пролунали вибухи біля авіабази в Новофедорівці.

Українці одразу підхопили цю новину та почали генерувати меми. А ось росіяни чомусь перестали почуватися в безпеці на окупованій території. Невдовзі на кримському мосту та поряд із ним були кілометрові затори із відпочивальників, які раптово почали втікати. Вони плакали, панікували та розповідали, що не хочуть їхати з Криму.

Тоді виявилося, що вибухали склади боєприпасів і авіація російського чорноморського флоту. Це була найбільша втрата авіації росії з часів 2 світової війни – приблизно 10 літаків водночас.

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