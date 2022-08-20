В сети выложили много видео моментов стрельбы в небо. На одном из них автор допустил, что россияне решили запустить салюты в честь Дня Независимости Украины.

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На записях видны моменты залповых атак в небо. Россияне неустанно стреляли трассировочными снарядами, но никак не могли попасть. Потому постоянно появлялись новые "штрих пунктиры" в ночном небе.

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В одном из сообщений говорится, что стреляли там из российского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С". Однако пока нет ни одного факта, который бы это подтверждал.

Так же на записях не видно, что там стреляли именно по беспилотным летательным аппаратам. Однако, если это правда, то крымчане дали подсказку украинским защитникам. Они, записывая видео работы ПВО, указали, что огонь ведется с территории воинской части.

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